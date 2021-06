Venezuela: giovani protestano sotto il palazzo presidenziale, non accadeva da anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta in oltre quindici anni, un gruppo di studenti venezuelani ha potuto manifestare nei pressi del Palacio de Miraflores, sede dell'ufficio della presidenza, a Caracas, per chiedere il rispetto di nuove condizioni elettorali e un cambio politico nel Paese. I giovani hanno chiesto il rispetto del suffragio universale e la possibilità di elezioni libere senza favoritismi a nessuno. Nelle prime ore della mattina, i giovani della Federacion de Centros Universitarios hanno sfilato a passo spedito per il centro della capitale, un territorio da anni considerato inaccessibile per i cortei anti governativi. Il presidente aggiunto della federazione, Luis Palacios, ha riportato la richiesta di garanzie per il voto oltre che l'applicazione di un più efficace piano vaccinale. "Oltre dieci Stati in mobilitati nella Marcia per il Venezuela", ha detto Palacios annunciando l'intenzione di portare avanti il presidio nelle strade. (segue) (Vec)