Venezuela: giovani protestano sotto il palazzo presidenziale, non accadeva da anni (2)

- Il governo non consente assembramenti nei pressi di Miraflores, men che meno se con connotati politici, ricordando che si tratta di sede del potere dello Stato. L'ultima grande manifestazione politica tenuta nei pressi di Miraflores, circa a tre isolati dal palazzo, risale all'11 aprile del 2002, chiusa nel sangue, con la morte di 19 persone. A febbraio 2014 una manifestazione arrivata a circa dieci isolati si era saldata con la morte di due persone e l'arresto di almeno cinque giovani. Da allora, come nei casi delle proteste andate in scena il 2017 e il 2019, ogni corteo viene tenuto lontano dal quartiere strettamente presidenziale, la zona Ovest di Caracas, grazie all'uso di sistemi di dissuasione come gas lacrimogeni, barriere artificiali e proiettili di gomma. Militari e forze di sicurezza, con interventi spesso nel mirino delle critiche dei difensori dei diritti umani, presidiano in particolar modo Piazza Venezuela, considerata la "frontiera" occidentale del bastione "chavista" nella capitale. (Vec)