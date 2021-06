Lombardia: Comazzi (Fi) a Letta, nostri cittadini non si fanno incantare da slogan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Curioso che il segretario Pd Enrico Letta faccia la sua passerella a Milano annunciando vittorie trionfali alle prossime amministrative e regionali. Parafrasando un ex premier verrebbe da dirgli 'Enrico, stai sereno': i milanesi e i lombardi sono persone concrete, non si fanno incantare dagli slogan". Lo afferma in una nota Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. "Durante la sua comparsata di oggi – prosegue l'azzurro – l'ex premier Letta ha espresso giudizi netti sul centrodestra locale e la squadra di governo di Regione Lombardia. Eppure non mi sembra si sia occupato del nostro territorio quando ci siamo trovati a fronteggiare da soli la più grande crisi economica e sanitaria degli ultimi decenni, mentre i suoi colleghi di partito tifavano per il tracollo della Regione. Dopo aver proposto di tassare di più le persone benestanti e aver rimesso al centro dell'agenda dem lo Ius Soli, ora Letta propone di conquistare la Lombardia con le 'Agorà democratiche', stanzette virtuali dove il Pd 'proverà a immaginare il futuro'. Se queste sono le proposte della sinistra - conclude Comazzi - il centrodestra milanese e lombardo può dormire sonni tranquilli". (Com)