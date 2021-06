Perù: Petroperù sceglie la canadese Altamesa come partner per esplorazione giacimento "192"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica statale peruviana Petroperú ha reso noto di aver scelto la compagnia canadese Altamesa Energy come partner per lo sfruttamento del più grande giacimento petrolifero del paese, conosciuto come "Blocco 192". L'estrazione nel blocco situato nel municipio di Loreto, nell'Amazzonia peruviana, era stata paralizzata a febbraio, alla scadenza del contratto di sfruttamento temporaneo firmato tra l'azienda statale e la società canadese Frontera. Lo sfruttamento riprenderà quando sarà completato un processo di consultazione preliminare con le comunità indigene, che devono approvare il nuovo contratto. (segue) (Brb)