Covid: conclusioni Consiglio europeo, attenzione a varianti, bene vaccini e certificato (2)

- Tutti i Paesi produttori e le aziende dovrebbero "contribuire attivamente agli sforzi per aumentare l'offerta mondiale vaccini anti Covid, di materie prime, di trattamenti e terapie, e coordinare l'azione in caso di colli di bottiglia nella fornitura e nella distribuzione". Al quarto punto di queste conclusioni si spiega che "il Consiglio europeo accoglie con favore la decisione adottata dalla 74ma Assemblea mondiale della sanità di istituire una sessione speciale dell'Assemblea mondiale della sanità nel novembre 2021 nel quadro della convenzione sulla preparazione e la risposta alle pandemie" e che "l'Ue continuerà a lavorare per un trattato internazionale sulle pandemie. Infine, il Consiglio europeo ha discusso le prime lezioni che si possono trarre dalla pandemia sulla base della relazione della Commissione e invita la prossima Presidenza di turno del Consiglio dell'Ue, quella slovena, a portare avanti i lavori in seno al Consiglio per migliorare "la nostra preparazione collettiva, la nostra capacità di risposta e la resilienza alle crisi future e per proteggere il funzionamento del mercato interno". (Beb)