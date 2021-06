Migranti: conclusioni Consiglio europeo, più cooperazione con Paesi origine e transito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più cooperazione con i Paesi di origine e di transito facendo uso di tutti gli strumenti e gli incentivi disponibili e in collaborazione con l'Unhcr (l'Alto commissariato Onu per i rifugiati) e l'Organizzazione mondiale per le migrazioni (Oim). E' quanto si legge nelle conclusioni del Consiglio europeo relative al capitolo del controllo del flusso dei migranti. "Il Consiglio europeo ha discusso della situazione migratoria sulle varie rotte. Sebbene le misure adottate dall'Unione europea e dagli Stati membri abbiano ridotto i flussi irregolari complessivi negli ultimi anni, gli sviluppi su alcune rotte destano serie preoccupazioni e richiedono una vigilanza continua e un'azione urgente", si legge. "Al fine di prevenire la perdita di vite umane e ridurre la pressione sui confini europei, saranno intensificati i partenariati e la cooperazione reciprocamente vantaggiosi con i Paesi di origine e di transito, come parte integrante dell'azione esterna dell'Unione europea. L'approccio sarà pragmatico, flessibile e su misura, farà un uso coordinato, come Team Europe, di tutti gli strumenti e gli incentivi disponibili dell'Ue e degli Stati membri e si svolgerà in stretta collaborazione con l'Unhcr e l'Organizzazione mondiale per le migrazioni (Oim)", hanno scritto i leader nelle conclusioni. (segue) (Beb)