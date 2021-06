Migranti: conclusioni Consiglio europeo, più cooperazione con Paesi origine e transito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approccio per i Ventisette dovrebbe affrontare tutte le rotte e basarsi su un approccio globale, affrontando le cause profonde, sostenendo i rifugiati e gli sfollati nella regione, sviluppando capacità di gestione della migrazione, sradicando il contrabbando e la tratta, rafforzando il controllo delle frontiere, cooperando in materia di ricerca e soccorso , affrontando la migrazione legale nel rispetto delle competenze nazionali e garantendo il rimpatrio e la riammissione. A tal fine, il Consiglio europeo invita la Commissione e l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, in stretta cooperazione con gli Stati membri, "a rafforzare immediatamente azioni concrete e un sostegno tangibile per i Paesi prioritari di origine e di transito"; "a presentare piani d'azione per i Paesi prioritari di origine e transito nell'autunno 2021, indicando obiettivi chiari, ulteriori misure di sostegno e tempistiche concrete"; "a fare il miglior uso possibile di almeno il 10 per cento della dotazione finanziaria dell'Ndici (lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale), nonché dei finanziamenti nell'ambito di altri strumenti pertinenti, per azioni relative alla migrazione e a riferire al Consiglio sulle sue intenzioni al riguardo entro novembre". Infine, "il Consiglio europeo condanna e respinge ogni tentativo da parte di Paesi terzi di strumentalizzare i migranti a fini politici". (Beb)