Migranti: Meloni, posizione del governo nel dibattito Ue è debole e inefficace

- La presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ha criticato la posizione del governo nel dibattito Ue sulle politiche migratorie definendola "debole e inefficace". "Per fermare i continui sbarchi è necessaria una missione europea che abbia come obiettivo quello di contrastare i trafficanti di esseri umani e distinguere tra chi ha diritto allo status di rifugiato e chi no. Fermare l'immigrazione clandestina è un dovere", ha aggiunto Meloni. (Rin)