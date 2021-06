Famiglia: Bonetti, 135 milioni ai comuni per organizzare i centri estivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Famiglia e delle Pari opportunità, Elena Bonetti, ha detto che in Conferenza Unificata sono stati ripartiti 135 milioni che andranno ai comuni per organizzare i centri estivi. "Grazie alla collaborazione con gli Enti locali e al contributo del terzo settore, per il secondo anno scegliamo un investimento straordinario nell'educazione non formale dei bambini e dei ragazzi per restituire loro la possibilità di riappropriarsi degli spazi di socialità e di relazione che in questi mesi di chiusure hanno perso. E che, invece, sono un loro fondamentale diritto per crescere", ha scritto su Facebook la ministra. (Rin)