Sanità: Snowdon (Iea), media squarcino velo di mistero su decisioni Cop9

- Nell'Organizzazione mondiale della sanità vi sono "fanatici e proibizionisti le cui convinzioni si basano su evidenze non affidabili" e sulle sigarette elettroniche e i rischi che comportano "si sbagliano". Lo ha detto Christopher Snowdon (capo del dipartimento Lifestyle Economics di Iea) in occasione del dibattito in videoconferenza "L'impatto della Cop9 sui 'vaper'" organizzato da Institute of Economic Affairs - Iea (Istituto per gli Affari economici) di Londra. Snowdon ha rimarcato "l'alone di mistero che avvolge le decisioni che verranno prese dalla Cop9", mentre "abbiamo bisogno di trasparenza. Occorre squarciare il velo delle falsità". Certo, anche se "non verrà modificato il Trattato, potranno fare dichiarazioni ufficiali sul 'vaping', e occorre fare attenzione" perché potrebbero avere "forti implicazioni per molti Paesi nel mondo", ha avvertito per poi fare un esempio: "Dalla Cop9 potrebbero dire ai governi di tassare questi prodotti come il fumo tradizionale e molti Paesi potrebbero seguirne le indicazioni". (segue) (Rin)