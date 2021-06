Sanità: Houlbrooke (NZ Taxpayers Union) in Nuova Zelanda 'vaping' legalizzato e deregolamentato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Nuova Zelanda "siamo a buon punto sul 'vaping' che è stato legalizzato e deregolamentato". Lo ha reso noto Louis Houlbrooke (NZ Taxpayers Union - Unione contribuenti neozelandesi) nel corso del dibattito in videoconferenza "L'impatto della Cop9 sui 'vaper'" organizzato da Institute of Economic Affairs - Iea (Istituto per gli Affari economici) di Londra. Il mercato della sigarette elettroniche "è cresciuto ed è diminuito quello del fumo tradizionale", ha spiegato per poi aggiungere che "i piccoli Paesi devono avere fiducia in sé senza farsi spaventare dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità" (Oms). L'apporto dell'Oms "non è realmente necessario", ha affermato Houlbrooke per poi chiedersi: "Quanti di coloro che parteciperanno alla Cop9 sono 'vaper' per poter parlare con cognizione di causa?". (Rin)