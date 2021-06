Usa: Biden, con piano infrastrutture pronti a competere con la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha commentato l’accordo bipartisan raggiunto oggi sul piano per le infrastrutture affermando che gli Usa sono pronti a competere a livello globale con la Cina. "Siamo in corsa con la Cina, che sta investendo decine di miliardi", ha detto il capo di Stato Usa, sottolineando che l’intesa "rappresenta il più grande investimento nel trasporto pubblico nella storia americana. Il più grande investimento nel settore ferroviario dalla creazione di Amtrak (la compagnia di ferrovie nazionali, creata il primo maggio 1971)”. Biden ha quindi spiegato che il pacchetto legislativo “fornirà Internet ad alta velocità in ogni casa americana e sostituirà il 100 per cento dei tubi di piombo della nostra nazione". L’inquilino della Casa Bianca è noto con il soprannome di “Amtrak Joe”, dal momento che da senatore utilizzava quotidianamente il servizio ferroviario per spostarsi da Washington alla sua casa di Wilmington, nel Delaware. Il presidente ha poi aggiunto: "L'ho detto molte volte prima: non c'è niente che non possiamo fare quando ci uniamo come un'unica nazione, oggi abbiamo l'ultimo esempio di questa verità". Secondo Biden, il piano per le infrastrutture "creerà milioni di posti di lavoro americani”, garantendo un rilancio dell’economia statunitense. (segue) (Nys)