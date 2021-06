Usa: Biden, con piano infrastrutture pronti a competere con la Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella dichiarazione ufficiale della Casa Bianca si legge che il piano infrastrutturale da 1.200 miliardi di dollari rappresenta un passo fondamentale nell'attuazione della visione del presidente Biden per la ripresa dopo la pandemia di Covid. Il pacchetto mette in campo investimenti trasformativi e storici in infrastrutture di trasporto pulite, infrastrutture per l'acqua, infrastrutture universali a banda larga, infrastrutture per l'energia pulita, bonifica dell'inquinamento e resilienza al cambiamento climatico. Cumulativamente in queste aree, il quadro dell'accordo investe i due terzi delle risorse che il presidente ha proposto nel suo "Piano per il lavoro americano". Biden, si legge ancora sul sito della Casa Bianca, crede che sia necessario "investire nel nostro Paese e nella nostra gente, creando posti di lavoro ben retribuiti, affrontando la crisi climatica e facendo crescere l'economia in modo sostenibile ed equo per i decenni a venire". Dal punto di vista geopolitico, spiega la nota, il presidente Biden "ritiene che siamo a un punto di svolta tra democrazia e autocrazia", considerato che "in questo momento della nostra storia dobbiamo dimostrare al mondo cosa la democrazia americana può offrire al popolo americano". In questo senso "Oggi il presidente sta dimostrando che la democrazia può dare risultati: l'accordo sistemerà lavoratori, gli agricoltori e le imprese – piccole e grandi allo stesso modo – per affrontare e vincere la competizione di questo secolo". (Nys)