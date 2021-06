Libia: ex inviata Onu Williams a "Nova", Italia ha grande ambasciata sul terreno a Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia “ha e continuerà ad avere un ruolo molto produttivo e vitale sul dossier libico". Lo afferma ad “Agenzia Nova” Stephanie Williams, ex capo pro-tempore della missione Onu in Libia (Unsmil), considerata l’architetto dell’accordo che ha portato alla nascita del primo governo unitario libico in sette anni. "Le vostre storiche relazioni con la Libia, la prossimità geografica e il fatto che tutto ciò che accade in Libia tocchi la sicurezza nazionale dell’Italia rendono la Libia un obiettivo molto importante per il vostro Paese. Avete una grande ambasciata sul terreno a Tripoli e un ambasciatore fantastico, Giuseppe Buccino, che ha una enorme expertise sulla Libia”, aggiunge l’ex inviata Onu. (Asc)