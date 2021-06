Russia-Turchia: colloquio Putin-Erdogan, focus su ripresa traffico aereo, Siria e Nagorno-Karabakh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha espresso gratitudine all'omologo russo Vladimir Putin per aver ripreso il traffico aereo tra i due Paesi e le consegne del vaccino Sputnik V contro il Covid-19. I due capi di Stato hanno avuto oggi una conversazione telefonica, come ha reso noto il Cremlino. durante una conversazione telefonica giovedì, ha affermato il Cremlino. "Sono state discusse questioni di attualità della cooperazione russo-turca in vari campi. Erdogan ha espresso gratitudine per la decisione presa dalla parte russa di riprendere i voli con la Turchia, così come per l'inizio delle consegne del vaccino russo Sputnik V", si legge in una nota. Putin ha anche condiviso "le sue impressioni sui recenti colloqui a Ginevra con il presidente Usa Joe Biden" durante la conversione con il leader turco. Inoltre, le parti hanno discusso della Siria. Inoltre, i presidenti hanno scambiato "punti di vista sulla situazione relativa al Nagorno-Karabakh" e hanno concordato di continuare il coordinamento per ripristinare le infrastrutture di trasporto della regione del Caucaso meridionale. (Rum)