Roma: Ferrara (M5s), chi vive in alloggi popolari Ostia non perderà la casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi vive negli alloggi popolari di Ostia, non perderà la casa. Questo è chiaro". Lo scrive su Facebook il consigliere capitolino del M5s Paolo Ferrara. "Stamani è stato tutto ribadito nel consiglio straordinario del X Municipio dove abbiamo dato tutte le rassicurazioni e spiegato le azioni che stiamo mettendo in campo per scongiurare qualsiasi situazione critica. Sarà nostra cura convocare gli inquilini nei nostri uffici dipartimentali per dare loro le corrette informazioni e per regolarizzare un progressiva assegnazione di nuovi alloggi dove ce ne sarà bisogno - aggiunge Ferrara -. Intanto vale la pena ricordare che il contratto per le abitazioni di via Fasan è stato firmato nel 2001, quando governava Veltroni e che nel 2013 è stato lasciato scadere senza che nessuno abbia avuto il buonsenso di individuare contestualmente una soluzione a lungo termine per le famiglie. Questo ci è costato caro perché Roma Capitale tra transazioni per cause legali e canoni ha pagato ai proprietari oltre 8 milioni di euro: soldi dei cittadini romani che potevano servire ad acquistare nuove case popolari. Noi non ci siamo arresi e fin dall’inizio abbiamo lavorato per avviare le procedure di acquisto degli immobili; questo stiamo facendo. Loro hanno fatto la scelta peggiore pagando soldi pubblici per gli affitti noi invece investiamo per acquistare proprietà facendo guadagnare sia i cittadini che Roma. Lo dico molto arrabbiato a chi avvelena i pozzi per il solo consenso elettorale, sulla pelle dei cittadini. Lo dico con forza e rispetto alle famiglie che giustamente sono preoccupate: noi vogliamo chiudere, una volta per sempre, questa vicenda che va avanti oltre da 50 anni. La priorità per noi è quella di tutelare voi e la nostra comunità", conclude Ferrara. (Rer)