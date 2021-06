Imprese: Cdp, il comitato rischi assume competenze in materia di sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cassa Depositi e Prestiti considera sempre più strategica la sostenibilità economica, sociale e ambientale. Il Consiglio di Amministrazione di Cdp, che si è riunito oggi sotto la presidenza di Giovanni Gorno Tempini, ha attribuito al Comitato Rischi endoconsiliare nuove competenze in materia di sostenibilità, approvandone anche la ridenominazione in ‘Comitato Rischi e Sostenibilità’. Lo riferisce un comunicato stampa, secondo cui il Comitato svolgerà funzioni di supporto al Consiglio di amministrazione in materia di strategia, policy e rendicontazione di sostenibilità. Il Comitato Rischi e Sostenibilità è composto dai consiglieri Matteo Melley (presidente), Fabrizia Lapecorella, Fabiana Massa e Anna Girello Garbi. La modifica di governance è coerente con il percorso intrapreso da Cdp volto a integrare la sostenibilità nelle proprie iniziative di business e nelle scelte operative. La delibera segue, inoltre, l’approvazione della modifica statutaria, apportata dall’Assemblea del 27 maggio, che introduce il principio di sviluppo sostenibile, secondo il quale l’operatività di Cdp è realizzata perseguendo “la promozione della sostenibilità economica, sociale e ambientale nel lungo termine a beneficio degli azionisti e tenendo conto degli interessi degli altri stakeholder rilevanti per la società”. (Rin)