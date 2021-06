© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, venerdì 25 giugno, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3355m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: la circolazione depressionaria presente sull'Europa occidentale tende a evolvere maggiormente verso est. Il mattino nuvolosità irregolare su Piemonte e VDA, compatta invece sulla Liguria per Maccaja con locali pioviggini. Nel pomeriggio-sera ancora occasione per qualche rovescio o temporale per lo più locale e di breve durata su rilievi alpini, cuneese e VDA, schiarite in Liguria. Temperature in lieve calo. Venti fino a tesi da sud sull'Appennino e basso Piemonte. Mare Ligure poco mosso o temporaneamente mosso. (Rpi)