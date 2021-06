Usa: Biden annuncia intesa con senatori bipartisan su piano infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha riferito di aver raggiunto l'accordo che permetterà di varare il piano per le infrastrutture che dovrebbe ridisegnare lo scheletro economico del Paese. "Per rispondere direttamente alla tua domanda, abbiamo un accordo", ha detto Biden illustrando alla stampa l'esito dei colloqui con il gruppo bipartisan di senatori che ha lavorato al programma. L'intesa, di cui non si conoscono ancora i dettagli, rappresenta uno sviluppo importante per proceder in una delle voci cruciali nell'agenda della Casa Bianca. Secondo quanto riportavano fonti governative alla "Cnn", Biden aveva espresso ottimismo sull'esito dei colloqui, dopo che nella serata di mercoledì gli stessi senatori avevano registrato importanti progressi nelle trattative. L’ultima proposta prevede lo stanziamento di quasi 600 miliardi di dollari da investire nell’arco di cinque anni in progetti per la costruzione e l’ammodernamento di strade, linee ferroviarie, connessione Internet a banda larga e altre infrastrutture. È probabile che le spese non verranno finanziate da un aumento delle tasse sulle imprese, come previsto dalla prima versione del piano presentata da Biden il mese scorso (che includeva spese per 2.300 miliardi di dollari), punto sul quale si è registrata la forte opposizione del Partito repubblicano. Dall’altro lato, la Casa Bianca ha indicato come linea rossa la necessità di non toccare le tasse per chi guadagna meno di 400 mila dollari l’anno. Le coperture al piano dovrebbero quindi essere garantite da un rafforzamento degli strumenti a disposizione del fisco per la lotta all’evasione. (Nys)