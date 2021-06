Italia-Paraguay: Sereni presiede riunione Meccanismo di consultazioni politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo pomeriggio la Vice Ministra Marina Sereni ha presieduto la Riunione del Meccanismo di Consultazioni Politiche Italia-Paraguay. Per parte paraguaiana era presente in videoconferenza una delegazione guidata dal Vice Ministro delle Relazioni Economiche e l’Integrazione del Ministero degli Affari Esteri, Raúl Cano Ricciardi. “I nostri due Paesi - ha dichiarato la vice ministra in apertura - sono uniti da forti legami storici e culturali, da una profonda amicizia e dalla comune volontà di migliorare le relazioni economiche, commerciali ed industriali. Negli ultimi anni abbiamo registrato un’intensificazione dei contatti e delle visite bilaterali e l’attivazione oggi del Meccanismo di Consultazioni bilaterali è una conferma della volontà reciproca di mantenere l’elevato livello dell’interlocuzione sviluppato in questi anni”. (segue) (Com)