Turismo: assessora Lazio, bando da 3,8 milioni euro per promuovere luoghi cultura

- "Per valorizzare e promuovere le bellezze artistiche ed architettoniche e i luoghi della cultura la Regione Lazio ha pubblicato un nuovo Avviso pubblico". Cosi in un post su Facebook l'assessora al Turismo della Regione Lazio, Valentina Corrado. "Un bando da 3,8 milioni di euro - aggiunge - rivolto alle aree e ai parchi archeologici, ai complessi monumentali, a musei, biblioteche, archivi storici, e ai luoghi della cultura ancora da istituire e che possono fare richiesta di finanziamento per poter aprire al pubblico. Ci sono luoghi nella nostra Regione che vanno fatti risplendere, e luoghi nascosti che vanno svelati al pubblico. È quello che vogliono vedere i turisti ed è ciò che vogliono riscoprire i cittadini di questa meravigliosa terra. È quello su cui continuiamo a lavorare".(Com)