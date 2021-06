Roma: Michetti, inaccettabile stato abbandono Palazzetto dello Sport al Flaminio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È inaccettabile che il Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano, nel quartiere Flaminio, chiuso dal 2018, sia stato abbandonato tutto questo tempo nell'incuria e nel degrado più totale". Lo dichiara in una nota Enrico Michetti, candidato sindaco di Roma per il centrodestra, dopo la notizia dell'assegnazione dei lavori di riqualificazione del Palazzetto. "Si dovevano pianificare meglio gli interventi di manutenzione di questa bellissima infrastruttura sportiva - spiega Michetti - evitando a squadre e tifosi trasferte e disagi, costringendoli a seguire la propria squadra in altre città e non nella Capitale. Dopo anni di abbandono - aggiunge Michetti - la struttura realizzata da Nervi potrà di nuovo ospitare eventi e partite, ma quanto tempo è stato sprecato. Purtroppo, quando gli interventi manutentivi non vengono eseguiti per tempo, i costi per il recupero delle opere decuplicano", conclude. (Com)