Giustizia: Palamara, Tra il 2008 e 2012 e nel 2018 Anm si è posta come oppositore politico

- "Il mio obiettivo è fare conoscere il ruolo dell'Anm e di come funziona il Csm, non con intento vendicativo. C'è stato uno stravolgimento del ruolo delle correnti del Csm, io ho vissuto una stagione dove c'è stato l'apice della contrapposizione tra politica e magistratura tra il 2008 e il 2012. La magistratura ha svolto un ruolo di supplenza, l'Anm si è posta come oppositore politico in questo periodo e anche nel 2018, quando si sono svolti i processi a Salvini". Lo afferma l'ex magistrato Luca Palamara nell'incontro "Da Tangentopoli al Sistema", in corso presso il Museo della Scienza e della Tecnica, dove viene presentato "Il Sistema", il libro-intervista di Alessandro Sallusti all'ex presidente dell'Anm Luca Palamara.(Rem)