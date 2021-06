Giustizia: Pisapia, necessario cambiamento adesso o non lo faremo più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo ritornare a quella autonomia della politica e della magistratura che non c'è più da decenni. È necessario un progetto di cambiamento, o lo facciamo adesso o non lo facciano più, dobbiamo intervenire perché è interesse di tutti accelerare i tempi della giustizia e perché la custodia cautelare è arrivata a livelli incredibili rispetto agli altri paesi". Lo afferma l'europarlamentare del Pd Giuliano Pisapia nell'incontro "Da Tangentopoli al Sistema", in corso presso il Museo della Scienza e della Tecnica, dove viene presentato "Il Sistema", il libro-intervista di Alessandro Sallusti all'ex presidente dell'Anm Luca Palamara. (Rem)