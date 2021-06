Farnesina: volo umanitario cooperazione italiano per contrasto a Covid-19 in Nepal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su impulso della vice ministra agli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, Marina Sereni, è partito ieri dalla Base di Pronto Intervento Umanitario delle Nazioni Unite (Unhrd) di Brindisi verso l'aeroporto di Kathmandu un volo umanitario della Cooperazione Italiana con un carico di 6 tonnellate di materiale sanitario per la lotta al COVID-19. Lo riferisce la Farnesina in una nota. Il carico umanitario, messo a disposizione dalla struttura del Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, Gen. Figliuolo, è composto da ventilatori polmonari, guanti e tute protettive e sarà consegnato al Ministero della Salute e della Popolazione del Nepal. L'operazione è realizzata grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile nel quadro del Meccanismo di Protezione Civile Ue. (Com)