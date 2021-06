Roma: Raggi, a fine 2022 in via Veneto quartier generale Deloitte Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Deloitte Italia, azienda colosso dei servizi di consulenza e revisione, "ha deciso di trasferire, a partire dalla fine del 2022, la sua sede romana in via Vittorio Veneto". Lo scrive, in un post su Facebook, la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Parliamo di un’importante opera di rigenerazione del patrimonio urbano: - spiega - il loro quartier generale infatti sorgerà in un edificio storico, uno spazio di circa 15.000 metri quadrati con elevati standard di sostenibilità ed efficienza energetica, dove lavoreranno oltre 1600 dipendenti. Una scelta che punta sulla qualità e vivibilità dei luoghi di lavoro. E questo dimostra, ancora una volta, che la nostra è una città attrattiva, su cui investire: l’Apple store di Via del Corso all’interno di un palazzo storico completamente restaurato, La Casa delle Tecnologie Emergenti della stazione Tiburtina o il primo punto vendita di Enel X in Italia, sono solo alcuni dei progetti che puntano sullo sviluppo del tessuto economico e produttivo della città. Un significativo segnale di ripartenza per una Capitale moderna, sostenibile e ricca di spazi che riescono a coniugare l’immenso patrimonio storico con l’innovazione".(Rer)