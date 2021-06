Argentina: Fmi giudica positivamente accordo con Club di Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha giudicato positivamente l'accordo parziale raggiunto tra l'Argentina e i creditori del Club di Parigi per la dilazione del pagamento di una parte del debito di 2,4 miliardi di dollari. "Accogliamo con favore questo progresso dell'Argentina per risolvere il suo debito con i creditori del Club di Parigi", ha detto oggi il portavoce dell'organizzazione multilaterale, Gerry Rice, nella sua consueta conferenza stampa da Washington. Sul fronte del negoziato in corso con Buenos Aires per la ristrutturazione del credito da 45 miliardi di dollari, il portavoce ha chiarito che non è stata discussa l'eventualità di pagamenti parziali da parte argentina nel corso di quest'anno e che "l'Argentina ha espresso l'impegno a rispettare i suoi obblighi con l'Fmi e per questo stiamo lavorando con il governo per realizzare un nuovo programma". "Rimaniamo impegnati con l'Argentina per superare le sue sfide, il dialogo è costruttivo e produttivo, ma non abbiamo una data per raggiungere un nuovo accordo", ha aggiunto. (segue) (Abu)