Argentina: Fmi giudica positivamente accordo con Club di Parigi (2)

- Il rappresentante del Fondo monetario ha quindi annunciato che è previsto un nuovo incontro del capo della missione per l'Argentina, Julie Kozack, con il ministro dell'Economia argentino, che si terrà al margine del vertice dei ministri delle Finanze del G20 che si terrà il 9 e 10 luglio a Venezia. Per quanto riguarda la questione della redistribuzione dei Diritti speciali di prelievo (Deg), Rice ha ribadito che venerdì il consiglio di amministrazione dell'Fmi discuterà il trasferimento aggiuntivo di 650 miliardi di dollari, di cui 4,3 miliardi di dollari dovrebbero essere destinati alle riserve della Banca centrale argentina entro la fine dell'anno. Il portavoce ha affermato a riguardo che continuerà ad essere discussa la richiesta dell'Argentina e di altri paesi affinché una parte di questi Deg possano essere "prestati volontariamente" a livello bilaterale, come richiesto da Guzman, sottolineando che già lo scorso anno sono state effettuate operazioni finanziarie di questo tipo ai paesi più poveri e vulnerabili che fanno parte dell'organizzazione multilaterale. (segue) (Abu)