Sanità: Littlewood (Dg Iea), pareri Cop9 non vincolanti per Paesi

- La nona Conferenza delle Parti (Cop9) si terrà "a novembre di quest'anno a causa delle restrizioni legate al Covid". Lo ha ricordato Mark Littlewood, direttore generale Institute of Economic Affairs in occasione del dibattito in videoconferenza "L'impatto della Cop9 sui 'vaper'" organizzato da Institute of Economic Affairs - Iea (Istituto per gli Affari economici) di Londra. L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) "fornirà indicazioni anche sulle sigarette elettroniche" che "stanno avendo successo" a livello mondiale, ha spiegato per poi aggiungere che i "governi dei Paesi che sostengono le sigarette elettroniche dovrebbero farsi sentire anche in sede di Oms". Littewood ha quindi ricordato che quanto emerge dalla Cop9 "non ha potere vincolante nei confronti dei Paesi".(Rin)