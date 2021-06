Recovery: Amendola, presidente von der Leyen ha dato fischio d'inizio, ora tocca all'Italia lavorare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, la presidente von der Leyen “ha dato il fischio d’inizio”, ora tocca all’Italia lavorare. Lo ha affermato il sottosegretario agli Affari europei, Vincenzo Amendola a Rai News 24. Nella sua visita a Roma dei giorni scorsi, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, usando una metafora calcistica, “ha dato il fischio d’inizio” sul Pnrr, “ora tocca all’Italia lavorare, “tutti uniti in uno sforzo che cambierà il nostro Paese”, ma su cui secondo Amendola bisogna “lavorare con tempi certi”. Per trasformare il Paese e rendere più forte l’economia non è tempo di polemiche”, ha aggiunto il sottosegretario, ricordando come tali sforzi “faranno più forte l’Europa”. (Res)