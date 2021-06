Ue: premier Costa, con presidenza portoghese era momento di agire e lo abbiamo fatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel semestre di presidenza del Consiglio dell'Unione europea del Portogallo "era il momento di agire ed abbiamo agito". Lo ha affermato il primo ministro lusitano, Antonio Costa, davanti ai suoi omologhi europei a Bruxelles. Costa ha indicato i principali successi del semestre, tra i quali: l'attuazione del Piano per le ripresa, il Vertice sociale di Oporto, la legge sul clima, il certificato verde Covid, il rafforzamento del partenariato con l'India e l'Africa, la difesa dello Stato di diritto e il lancio della conferenza sul futuro dell'Europa. Il premier ha sottolineato che la presidenza portoghese ha agito, "fin dall'inizio" per dare la risposta "più diretta alla pandemia" attraverso il coordinamento tra gli Stati membri. In quest'ottica, Costa ha rimarcato l'importanza dell'accordo sul riconoscimento reciproco dei test anti-Covid e sulla condivisione congiunta dei vaccini, nel quadro della solidarietà internazionale, Costa ha anche evidenziato l'orientamento generale raggiunto nel Consiglio sul rafforzamento del ruolo dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema). (segue) (Beb)