Ue: premier Costa, con presidenza portoghese era momento di agire e lo abbiamo fatto (2)

- Per quanto riguarda la ripresa economica, Costa ritiene che le basi "sono state gettate" con la decisione sulle risorse proprie che permette alla Commissione di andare sui mercati per finanziare il pacchetto "Next Generation Eu" e che è stata ratificata da tutti gli Stati membri, 24 dei quali hanno già presentato i loro Piani per la ripresa nazionali a Bruxelles. Il primo ministro lusitano ha spiegato che la presenza portoghese ha agito per una ripresa "equa", citando il successo del Vertice sociale tenutosi a maggio a Porto, dove è stato sottoscritto l'accordo tripartito "più completo e ambizioso mai raggiunto a livello dell'Unione europea", al fine di realizzare il pilastro dei diritti sociali, tema centrale del vertice. Per quanto riguarda il rafforzamento dell'autonomia strategica dell'Unione europea, la presidenza portoghese si è impegnata a rafforzare e diversificare i partenariati a partire dall'Africa e con quelli transatlantici: Canada, Stati Uniti, America Latina e Regno Unito. A proposito di Londra, Costa ha ricordato la "piena entrata in vigore" dell'accordo commerciale e di cooperazione post Brexit. Anche nel settore dell'allargamento, Costa ha ritenuto che ci sono stati "alcuni progressi", in particolare con il Montenegro e la Serbia, anche se non è stato possibile lanciare le prime conferenze intergovernative con la Macedonia del Nord e l'Albania, ma ha auspicato che possano essere tenute presto. (Beb)