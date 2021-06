Puglia: Emiliano incontra Mattarella, Regioni determinanti in pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, è stato oggi pomeriggio al Quirinale, insieme alla Conferenza delle Regioni e province autonome per incontrare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Lo ha annunciato la Regione Puglia in una nota. Emiliano ha spiegato: "Le regioni sono state determinanti per la lotta al Covid, hanno lavorato in maniera compatta, hanno sempre trovato un accordo con i vari governi che si sono susseguiti e sono un esempio di governo di prossimità, cioè vicino alle persone. Molti di noi rispondono al telefono ai cittadini, cosa che evidentemente per un governo centrale è impossibile per i numeri troppo elevati". Dunque ha aggiunto: "Questo è un modello originale che oggi festeggia i quarant'anni perché la Conferenza delle Regioni è sostanzialmente una associazione libera di Regioni che decide quasi tutto all'unanimità, senza conflitti, mai nessun problema, compresi gli incarichi, le nomine, dialogando con il governo". (segue) (Ren)