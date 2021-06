Puglia: Emiliano incontra Mattarella, Regioni determinanti in pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emiliano ha aggiunto: "Ciò in pieno accordo nonostante le distanze politiche. Le Regioni sono un esempio unico perché l'Italia, che è un Paese piccolo, non può essere uno Stato federale, può essere il Paese delle autonomie regionali, un'invenzione della Costituzione italiana che quindi va fatta evolvere nel rapporto con i Comuni e nel rapporto con lo Stato centrale". Al termine dell'incontro Emiliano ha dichiarato: "Il Capo dello Stato ha ringraziato le regioni per il contributo determinante che abbiamo dato durante la pandemia, ha ritenuto molto importante che il decreto per la governance del PNRR abbia confermato la centralità delle regioni, sia pure in dialogo con i Comuni e con lo Stato, e più in generale ha descritto da professore di diritto l'importanza del regionalismo. Una bella giornata nella quale abbiamo salutato il Presidente della Repubblica e soprattutto lo abbiamo ringraziato perché in questi momenti così difficili la sua presenza si è sentita molto". (Ren)