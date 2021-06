Roma: De Toma (Fd'I), a stazione Termini degrado insostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La stazione Termini, nel rione Esquilino, porta di Roma ed importante hub per i viaggiatori di tutto il mondo, è diventata feudo di vagabondi, ubriachi e spacciatori". È quanto dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Massimiliano De Toma. "Una terra di nessuno in cui degrado e bivacco la fanno da padrona. La Capitale d’Italia deve riconquistare sicurezza e legalità che sono beni comuni indispensabili ed imprescindibili - aggiunge De Toma -. La situazione ha delle gravissime e nefaste ripercussioni sulle varie attività produttive, tra cui hotel, ristoranti e negozi, già provati dalla crisi da Covid-19, che sono costretti a subire minacce, violenze ed aggressioni oltre ad una perdita notevole del fatturato. Lo Stato deve far sentire la sua presenza mostrando vicinanza a chi salvaguarda la sicurezza pubblica. Gli uomini e le donne in divisa rischiano ogni giorno la propria vita per difendere la comunità, vanno tutelati e non posti sotto processo per aver svolto il proprio lavoro con dedizione e amore per la patria", conclude. (Com)