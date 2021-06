Milano 2021: Sala, M5s in fase transizione, mia squadra è completa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Confermo nei fatti l'idea di un centrosinistra largo, ma che sia un centrosinistra, nel senso che nel 2016 è stato così". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante un punto stampa davanti a Palazzo Marino insieme al segretario del Partito democratico, Enrico Letta. "Adesso avete visto le sette liste che sono con me, che rappresentano fondamentalmente tutto il centrosinistra", ha proseguito Sala sottolineando che "i cinque stelle sono in una transizione, io dico solo lasciamoli lavorare. Confermo che in questo momento la mia squadra è completa". "Credo che sia io sia Enrico abbiamo sempre speso parole di apprezzamento verso lo sforzo che i 5 Stelle stanno facendo. E di attenzione, anche per il futuro del centrosinistra", ha concluso Sala. (Rem)