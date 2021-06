Roma metropolitane: Celli (civica), scelte irresponsabili giunta Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo anni di calvario, per Roma metropolitane si prospettano momenti drammatici. In questi 5 anni la giunta Raggi ha demolito la società, mettendo in crisi pagamenti, bilanci e progetti". Lo dichiara in una nota la capogruppo della lista civica RtR, Svetlana Celli. "Oggi Roma Metropolitane è a un passo dal fallimento. Si rischia così di disperdere competenze e professionalità uniche a Roma, in grado di dare vita e di attuare progetti complessi. Si tratta di figure altamente specializzate al servizio della città che rischiamo di perdere per sempre - aggiunge Celli -. Questo il danno più grave che rischia la città. I destini di 132 lavoratori e delle loro famiglie poi ci preoccupano per l'assenza di certezze dal Campidoglio. Serve subito un consiglio straordinario in Aula Giulio Cesare, che possa scongiurare il finale già scritto dall'assessore Lemmetti, dall'ex dg Giampaoletti e dalla sindaca Raggi. Questo finale era già chiaro all'inizio del mandato, cinque anni fa, lo hanno perseguito con diabolica testardaggine, sfiancando i lavoratori e impoverendo una società di cui Roma va fiera", conclude Celli.(Com)