Lombardia: Bolognini incontra giovani di Lecco per scrivere insieme una legge dedicata alla nuove generazioni (2)

- "Tutti le proposte e le idee che i giovani ci stanno sottoponendo - spiega l'assessore Bolognini -, non solo durante il tour, ma anche tramite tutti gli altri canali che Regione ha messo a disposizione saranno per noi fonte di stimolo e ispirazione. Coinvolgere le nostre ragazze e ragazzi nel percorso di costruzione della prima legge regionale per i giovani di Regione Lombardia è imprescindibile. Obiettivi di questi incontri sono proprio sviluppare il loro interesse e ingaggiarli in una relazione positiva con le istituzioni, in cui queste ultime non siano percepite come lontane e distanti. E, soprattutto, metterli nelle condizioni di dare il loro fondamentale contributo per costruire, insieme, una Lombardia del futuro che li veda al centro e assolutamente protagonisti". A coordinare l'organizzazione della tappa di giovedì 24 giugno il Gruppo Giovani di Confcommercio Lecco, guidato dal presidente Mattia Maddaluno: "Siamo davvero onorati di avere potuto ospitare questa tappa di 'Generazione Lombardia'. È stata una preziosa occasione per ascoltare e per confrontarsi. Voglio ringraziare l'assessore Stefano Bolognini per averci coinvolto in questo evento, il presidente regionale dei Giovani di Confcommercio Lombardia, Andrea Colzani, e tutti i colleghi imprenditori lombardi intervenuti. E permettetemi anche di ringraziare la struttura di Confcommercio Lecco, guidata dal direttore Alberto Riva, per avere reso possibile l'organizzazione di questo evento con grande disponibilità ed efficienza". (Com)