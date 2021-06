Germania: il Bundestag approva il Programma immediato per protezione del clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bundestag ha approvato il Programma immediato per la protezione del clima, elaborato dal governo federale come emendamento alla legge sulla protezione del clima al fine di sanarne la parziale incostituzionalità. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, lo strumento avrà una dotazione di otto miliardi di euro, erogati dal 2022. Il Programma rappresenta, quindi, “un ponte verso la prossima legislatura”, che verrà inaugurata l'8 novembre dopo le elezioni del Bundestag del 26 settembre. L'iniziativa del governo federale prevede, tra l'altro, un programma di sostegno agli investimenti per l'industria siderurgica e l'introduzione della certificazione per l'impronta di carbonio di alcune sostanze. Nel settore dell'energia, ad esempio, viene promossa la produzione di idrogeno verde in alto mare, così come lo sviluppo di reti di riscaldamento efficienti. Viene, inoltre, previsto un aumento del finanziamento federale per edifici ad alta efficienza energetica. In particolare, dal 2023 cesseranno i sussidi federali per il riscaldamento che può essere alimentato soltanto con combustibili fossili. Con riguardo ai trasporti, infine, su prevedono l'ampliamento dell'infrastruttura ciclabile e investimenti nel trasporto marittimo, fluviale e ferroviario. (Geb)