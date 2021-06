Covid: fonti, leader Ue su accelerazione vaccinazioni e apertura cauta frontiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accelerare le vaccinazioni e aprire con cautela le frontiere interne ed esterne dell'Unione europea. Sono questi i punti su cui, a quanto si apprende a Bruxelles, i 27 capi di Stato e di governo si stanno concentrando durante la loro discussione sulla situazione sanitaria e il Covid durante il Consiglio europeo. Da un lato, tutti gli Stati membri mostrano soddisfazione per l'attuale velocità della campagna di vaccinazione in tutta l'Unione europea. Riconoscono che i numeri sono diminuiti drasticamente. Ma, dall'altro, evidenziano che l'emergenza e il tasso di contagio della variante Delta sono ampiamente discussi. Per questo, le vaccinazioni dovrebbero accelerare ancora di più e le frontiere interne ed esterne dovrebbero essere aperte con cautela e in modo coordinato. I leader sottolineano la necessità di un mercato unico pienamente funzionante e, soddisfatti della rapida adozione del certificato Covid dell'Ue, in molti chiedono un'attuazione coerente da parte di tutti gli Stati membri. (Beb)