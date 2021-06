Usa: Covid-19, a San Francisco vaccini obbligatori per i lavoratori delle aziende locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione della città di San Francisco imporrà ai dipendenti delle sue aziende di vaccinarsi contro il Covid-19. Lo ha annunciato al “New York Times” Carol Isen, responsabile delle risorse umane della metropoli californiana, specificando che il mandato entrerà in vigore per i 35 mila lavoratori della città “una volta che il vaccino contro il coronavirus sarà completamente approvato dall’Agenzia del farmaco e dell’alimentazione (Fda)”. Attualmente i vaccini Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson sono autorizzati solo per l'uso di emergenza nel Paese, anche se sia Pfizer che Moderna hanno chiesto l'autorizzazione completa della Fda. "Ciò che risulta chiaro dalla scienza è che il vaccino è la migliore protezione per i nostri dipendenti e per il pubblico che serviamo", ha detto Isen, aggiungendo che "per permettere ai nostri dipendenti di lavorare senza indossare le mascherine, dobbiamo conoscere il loro stato di vaccinazione". San Francisco ha uno dei più alti tassi di vaccinazione tra le città degli Stati Uniti, con l’80 per cento dei residenti che ha ricevuto almeno una dose dell’iniezione contro il coronavirus. (Nys)