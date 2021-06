Recovery: Mattarella, indispensabile clima di collaborazione istituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per affrontare la sfida che ci offre il Recovery plan è “indispensabile che perduri un clima di collaborazione e di responsabilità istituzionale e che le Regioni e le Province autonome continuino a fornire il loro imprescindibile contributo in una logica di sistema, a tutela dell’interesse nazionale”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale una delegazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, istituita quaranta anni fa. “L’orizzonte dei Piani nazionali, come sappiamo, è il 2026 – ha aggiunto -. Tra breve dovrà essere avviata la fase, complessa e decisiva, di concreta, veloce, attuazione degli interventi che deve avvenire coinvolgendo al massimo grado tutti gli attori politici e sociali chiamati a fornire il proprio apporto. È un impegno, dunque, destinato a non esaurirsi a breve, ma per il quale occorre il massimo della continuità nella realizzazione”.(Rin)