I fatti del giorno - Asia (6)

- Myanmar: comandante giunta militare, stiamo cercando di riportare onestà nel Paese - La giunta militare che ha preso il potere in Myanmar dopo il golpe del primo febbraio sta “semplicemente cercando di riportare l'onestà nel Paese”. È quanto dichiarato da Min Aung Hlaing, il comandante in capo delle Forze armate del Myanmar, durante una visita ufficiale in Russia, ribadendo che il governo precedente, quello guidato dalla deposta leader Aung San Suu Kyi, “ha vinto le elezioni dello scorso anno truccando il voto”. “Il governo della Lega nazionale per la democrazia (Nld) si è preso gioco della democrazia commettendo frodi elettorali”, ha detto Min Aung Hlaing, aggiungendo che "la giunta ha preso misure per riportare l'onestà nella nostra democrazia a causa della disonestà del governo della Nld". "Attualmente, il Myanmar sta cercando di essere politicamente stabile e pacifico", ha aggiunto il comandante. Dopo il golpe infatti si è formato un governo di unità nazionale, un esecutivo “ombra” schierato a difesa dei civili, che dopo le iniziali proteste pacifiche ha imbracciato le armi per rispondere alle violenze della giunta. Secondo l'Associazione di assistenza ai prigionieri politici del Myanmar, sono state uccise 877 persone dal colpo di Stato e altre migliaia sono state arrestate. La comunità internazionale, tra cui le Nazioni Unite (Onu), gli Stati Uniti e l'Unione europea, hanno condannato le azioni repressive della giunta. (Res)