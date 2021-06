© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Usa-Cina: lavoro forzato nello Xinjiang, Washington sanziona 5 società di Pechino - Cinque società cinesi sono state aggiunte dagli Stati Uniti all'elenco delle entità che accettano o utilizzano il lavoro forzato nel quadro della campagna di repressione della Repubblica popolare cinese contro i gruppi di minoranza uigura nella regione autonoma dello Xinjiang. Lo ha reso noto oggi il dipartimento del Commercio degli Stati Uniti. "La decisione limiterà l'accesso a prodotti, software e tecnologia soggetti alle Export Administration Regulations (Ear) e rientra nel quadro dell'impegno di Washington per contrastare la campagna di repressione cinese verso i gruppi di minoranza religiosa ed etnica", si legge nel comunicato. Le entità aggiunte all'elenco, legate all'impiego del lavoro forzato che coinvolge gli uiguri e altri gruppi di minoranze nello Xinjiang, sono: Hoshine, Daqo new energy, East Hope, Gcl New energy e Xpcc. "Il dipartimento del Commercio continuerà a intraprendere un'azione decisa e decisa per ritenere responsabili la Cina e gli altri autori di violazioni dei diritti umani", prosegue la nota. L'elenco è uno strumento utilizzato per limitare l'esportazione, la riesportazione e il trasferimento di articoli affiliati a persone (individui, organizzazioni, società) che si ritiene coinvolte o che pongono un rischio significativo di essere coinvolto, in attività contrarie alla sicurezza nazionale o agli interessi di politica estera degli Stati Uniti. (segue) (Res)