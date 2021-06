© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Asia: rappresentante Onu, rafforzare controlli su agenti chimici usati per produrre droga - L'approccio del sud-est asiatico al controllo delle sostanze chimiche usate nella produzione di droghe sintetiche deve cambiare. Lo ha dichiarato Inshik Sim, responsabile della ricerca sulle sostanze illecite presso l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (Unodc). Il commercio di sostanze chimiche è alla base del business delle droghe sintetiche, e le autorità della regione si concentrano sul controllo di efedrina e pseudoefedrina, che sono precursori chimici diretti necessari per la produzione di metanfetamina. Tuttavia “sempre più spesso vengono utilizzati prodotti chimici non controllati per la produzione di metanfetamina”, ha detto Sim, aggiungendo che “è veramente importante che le autorità monitorino le sostanze chimiche non controllate”. (segue) (Res)