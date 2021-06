© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: Covid, 1,09 miliardi di dosi di vaccino somministrate finora - Oltre 1,09 miliardi di dosi di vaccini anti-Covid sono state somministrate in Cina fino a ieri. Lo ha riferito la Commissione sanitaria nazionale. Dalla fine di marzo, la Cina ha accelerato il ritmo delle vaccinazioni anti-Covid, impiegando 25 giorni per passare da 100 milioni di dosi a 200 milioni di dosi, 16 giorni per passare da 200 milioni a 300 milioni e sei giorni da 800 milioni a 900 milioni. Secondo Zeng Yixin, vicecapo della Commissione, entro la fine di quest'anno si prevede che almeno il 70 per cento della popolazione cinese sarà vaccinata contro il coronavirus. (segue) (Res)