© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan: l'edizione locale online di "Apple Daily" non sarà oscurata - L'edizione online taiwanese del quotidiano indipendente "Apple Daily" ha assicurato ai lettori che le sue operazioni continueranno, mentre il governo locale ha denunciato la chiusura della redazione di Hong Kong. Lo ha riferito il sito di notizie online "Hong Kong Free Press", dopo che la testata "Apple Daily" ha presentato la sua ultima pubblicazione dopo aver chiuso anche le versioni online nell'area di Hong Kong. Entrambi i giornali sono di proprietà di Jimmy Lai, il magnate dei media attualmente in carcere a Hong Kong per aver partecipato a proteste filo-democratiche. "Tutte le filiali della società madre Next Digital sono finanziariamente indipendenti. Il funzionamento del sito web 'Apply Daily' di Taiwan non è dunque coinvolto", ha annunciato il gruppo in un avviso ai lettori. L'edizione taiwanese di "Apple Daily" ha cessato la sua edizione cartacea il mese scorso, 18 anni dopo la sua fondazione, ma è ancora in funzione nel formato online. La società aveva pianificato di vendere la sua filiale taiwanese ad aprile, ma la negoziazione non è stata conclusa. (segue) (Res)