- India: Mukesh Ambani presenta JioPhone Next, lo smartphone “più conveniente al mondo” - L’imprenditore indiano Mukesh Ambani, presidente del gruppo Reliance Industries (Ril), ha presentato oggi il nuovo smartphone JioPhone Next nel corso della 44ma assemblea generale dell’azienda. Lo riporta il quotidiano online “Mint”. Il prodotto sarà disponibile sul mercato a partire dal prossimo 10 settembre e offrirà una versione ottimizzata del sistema operativo Android sviluppata congiuntamente da Jio e Google. “È ultra-conveniente e ha caratteristiche all’avanguardia”, ha spiegato Ambani. Il JioPhone Next offrirà anche accesso allo store digitale Google Play e avrà tecnologie di assistenza vocale, lettura automatica dei testi e traduzione. “L’India ha quasi 300 milioni di utenti di telefonia mobile che non riescono a fuggire dagli inefficienti ed esorbitanti servizi 2G. (segue) (Res)