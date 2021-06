© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal presidente e dal Consiglio Regionale buon lavoro al Generale di divisione Virgilio Pomponi, nuovo comandante regionale del Lazio della Guardia di Finanza". Lo scrive, in una nota, presidente del Consiglio regionale del Lazio Marco Vincenzi fa gli auguri al nuovo comandante regionale della GdF. "Si ringrazia per il lavoro svolto il comandante uscente Generale di corpo d'armata Rosario Lorusso", conclude. (Com)