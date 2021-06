Decreto Semplificazioni: Testamento (Ac), Pnrr non sia pretesto per agire contro ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Col pretesto di dover spendere rapidamente le risorse del Recovery fund, il governo dei migliori ha deciso di disattendere ogni minimo principio di tutela dell'ambiente e del paesaggio. Con il decreto Semplificazioni vuole ridimensionare le funzioni delle soprintendenze e modificare le norme che disciplinano la valutazione d'impatto ambientale, arrivando addirittura a prevedere la nomina di un potere sostitutivo nel caso in cui l'iter sia fermo e non arrivi a conclusione". Lo afferma in una nota Rosa Alba Testamento deputata de L'Alternativa c'è. "Di tali modifiche ne beneficeranno anche le procedure riguardanti attività legate all'impiego e alla produzione di fonti energetiche fossili e da rifiuto e tutto questo - prosegue la deputata molisana - non solo è inaccettabile, ma conferma ulteriormente le enormi contraddizioni della tanta decantata transizione ecologica italiana". (segue) (Com)